熱浪來襲怕野火來 澳洲一省進入緊急狀態

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（法新社雪梨19日電） 澳洲新南威爾斯省（New South Wales）今天宣布進入7天緊急狀態，是兩個月來第2次。當地野火數量來到空前數量，在預報將出現破攝氏40度的高溫和強風下，火勢恐更難控制。

新南威爾斯省省長雷吉克利安（Gladys Berejiklian）在記者會上表示，由於「災難性氣候條件」，當地因乾旱引發的野火提早於9月爆發，並繼11月中旬之後，今天再度進入緊急狀態。

極端氣候同樣引發重大健康疑慮。當地醫師群本周將多個星期來籠罩雪梨的煙霾列為「公衛緊急狀態」。

因呼吸道問題至急診室求診的病例暴增，本月10日空氣品質驟降時，患者人數更飆升80%。

澳洲17日出現有紀錄以來最高溫，全國平均氣溫達攝氏40.9度。隨着劇烈熱浪在東部擴散，最高溫紀錄預料也將再往上修。

雪梨市中心今天氣溫恐飆破攝氏41度，西部郊區也可能來到攝氏45度，而在時速100公里強風助長下，恐導致野火火舌進一步逼近市區。

目前有約2000名消防人員力抗野火，除有美國與加拿大團隊馳援，澳洲國防軍也動員加入滅火行動。

新南威爾斯省鄉村消防局（RFS）局長費茲西蒙斯（Shane Fitzsimmons）表示，有5組百人「打火隊」待命前往處理最危險的火勢。

新南威爾斯省以北的昆士蘭省（Queensland）也有超過70起野火，包括濱海觀光樞紐努沙（Noosa）不遠的佩雷吉安（Peregian），民眾昨天不得不撤離家園。

南澳省（South Australia）和西澳省（Western Australia）同樣有叢林野火。

澳洲各地至少有300萬公頃的土地在最近幾個月慘遭祝融，6人喪命，超過800棟房舍付之一炬。

© 2019 AFP