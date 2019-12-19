男性吸菸人口首見下滑 WHO：抗菸害重大轉捩點

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（法新社日內瓦19日電） 世界衛生組織（WHO）今天表示，男性吸菸人口現在首度下滑，對抗致命菸癮之戰來到「重大轉捩點」。

婦女使用菸品人口下滑趨勢持續多年，男性吸菸人口卻仍持續增加。

隸屬聯合國的世衛組織在新報告中盛讚，男性人口開始下滑，是全球反菸行動開始收效的強力佐證，但報告警告，想根除菸癮仍需更多作為。

全球每年估計約有800萬人因菸癮而死。

世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）發布的聲明說：「男性菸品使用下滑，是抗菸之戰的轉捩點。」他說，這樣的轉折是「各國政府更嚴厲對待菸業促成」。

過去20年全球菸品用量緩慢下滑，從2000年的13.97億人，降到2018年的13.37億人，也就是說，即便全球人口擴張，使用菸品的人口減少約6000萬人。

但世衛表示，菸品使用人口的減少，多半來自女性吸菸人口的下滑。

女性吸菸人口從2000年的3億4600萬降至去年的2億4400萬，同時間男性吸菸人口卻增加約4000萬，從10.5億增加到10.93億。

而現在，占吸菸人口逾8成的男性終於開始要戒除菸癮了。

今天這份報告涵蓋香菸、雪茄、菸鬥、水菸、丁香菸（Kretek）、加熱式菸品，但不包括電子菸。

© 2019 AFP