英超球星厄齊爾挺維吾爾人 遭中國版手游封殺

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（法新社上海18日電） 英格蘭足球超級聯賽兵工廠隊球星厄齊爾力挺在中國的維吾爾穆斯林族群後，遭中國推出的「實況足球2020」電子遊戲封殺。

厄齊爾（Mesut Ozil）是土耳其裔德國穆斯林，他上周在社群網站發言，稱少數族群維吾爾人是「抵抗迫害的戰士」，並批評中國鎮壓維吾爾人、抨擊其他穆斯林沉默以對。

中國外交部指厄齊爾「被假新聞蒙蔽了雙眼」。

兵工廠隊則迅速與厄齊爾的言論切割，說球隊「一貫遵守不涉入政治的原則」。

日商科樂美（Konami）的「實況足球2020」」（eFootball Pro Evolution Soccer 2020）授權給中國網易移動遊戲公司（NetEase）在中國發行。

中國網易移動遊戲公司表示，會把厄齊爾從現有3款遊戲中刪除，包括招牌遊戲「實況足球2020」手機版。

中國網易移動遊戲公司在中國社群網站「微博」發布聲明表示：「德國球員厄齊爾在社交媒體發布了一則涉華極端言論。該言論傷害了中國球迷的感情，違背了愛與和平的體育精神。我們對此表示不理解、不接受、不原諒。」（譯者：曾依璇/核稿：張曉雯）

© 2019 AFP