莫斯科133年最暖12月 攝氏5.4度破紀錄

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社莫斯科18日電） 莫斯科今天出現133年來最暖12月天，攝氏5.4度的氣溫讓當地罕見無雪，不但讓冬季活動停擺，更讓植物生理時鐘大亂，紛紛開花，而寒冷西伯利亞居民還開玩笑要賣雪給莫斯科。

社報導，俄國氣象預報中心佛伯斯（Fobos）表示，莫斯科北部一座氣象站記錄到攝氏5.4度的氣溫，「是12月18日氣溫新高」，改寫1886年寫下的攝氏5.3度紀錄。

俄羅斯首都12月中旬通常白雪皚皚，但這個冬天目前為止都是無雪多雲的天氣。俄羅斯氣象服務今天警告，甚至可能變得更暖。

莫斯科植物園「藥師花園」（Apothecary Garden）本周宣布，園內通常預告春天到來的雪花蓮因「搞混冬天跟春季」而綻放，園方在網站上說：「園丁擔心櫻花很快會開始綻放。」

而在冬季廣受滑雪客及花式滑冰運動員歡迎的莫斯科索科爾尼基（Sokolniki）公園，連使用人造雪的滑雪道也都因天候狀況而關閉。

莫斯科罕見無雪情形，讓酷寒的西伯利亞城市鄂木斯克（Omsk）一位居民大開玩笑，在網路張貼「積雪出售」公告，每立方公尺的「自然雪塊」賣1000盧布（約新台幣481元）。

這個貼在俄國知名網路商店Avito.ru的公告寫說：「莫斯科居民一次訂購15塊以上，還可以打93折。」

© 2019 AFP