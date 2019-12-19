蘇格蘭首席大臣：二度獨立公投有明確憲法民主依據

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（法新社愛丁堡19日電） 由蘇格蘭首席大臣施特金擔任黨魁的蘇格蘭民族黨在英國大選大勝。她今天表示，如今二度舉行獨立公投，已有明確的憲法和民主依據。

支持蘇格蘭獨立的蘇格蘭民族黨（Scottish Natioanl Party）在上周英國大選中取得壓倒性勝利。蘇格蘭所有政黨在英國下議院佔59席，蘇格蘭民族黨在大選中囊括48席，斬獲45%選票。

施特金（Nicola Sturgeon）指出，考量此次大選結果，以及蘇格蘭民族黨在2015年和2017年大選中皆贏得多數席次，舉行第二次蘇格蘭獨立公投已有「不容置疑」依據。

根據大選結果，英國首相強生領導的保守黨在全國大有斬獲，卻在蘇格蘭失去超過一半原有席次。保守黨反對蘇格蘭二度舉行獨立公投。

施特金錶示：「蘇格蘭上周十分清楚表明，它不想要由強生領導、帶我們脫離歐洲聯盟的保守黨政府。」

「倘若我們沒有機會考慮獨立這個選項，那就是我們會面對的未來。」

蘇格蘭2014年曾舉行獨立公投，當時55%選民反對獨立。

支持獨立運動人士表示，除非蘇格蘭與構成英國的其他政治主體發生實質關係變化，否則他們不會尋求舉行第二次獨立公投。

然而，隨着強生已準備好在下月底前讓英國脫歐，蘇格蘭民族主義者表示，此情況已構成實質關係變化，因為蘇格蘭選民在2016年的英國脫歐公投中，大多數選擇續留歐盟。

© 2019 AFP