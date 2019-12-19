蘋果等科技巨擘合作 讓智慧傢具能選語音助理

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（法新社華盛頓18日電） 亞馬遜的Alexa、蘋果的Siri與Google助理或許能好好相處了，這3大公司與其他產業夥伴今天宣布，為了讓更多智慧居家裝置溝通，語音數位助理將可在相同技術標準計畫下運作。

這項計畫的目標是讓開發者能在免付專利使用費下，創建連接軟體的新產品，並讓消費者能夠選擇他們設備上偏愛的語音助理。

根據新工作小組聲明，這項計畫「是為在不相容的情況下，改善消費者嘗試使用智慧居家產品的體驗」。「我們相信，這項協議有可能獲得各大居家系統及Google助理（Google Assistant）、亞馬遜（Amazon）Alexa和蘋果（Apple）Siri等語音助理廣泛採用。」

這項新計畫也涵蓋紫蜂聯盟（Zigbee Alliance）。紫蜂聯盟致力發展連接無線設備的共同標準，包含三星（Samsung）等製造商、宜家家居（Ikea）等零售商以及其他科技公司，像德州儀器公司（TI）和恩智浦半導體公司（NXP Semiconductors）。

聲明中說：「產業工作小組將採用開放原始碼的方式，開發與實施一份全新的統一連結協議。這項計畫打算利用來自亞馬遜、蘋果、Google與紫蜂聯盟等業者，在經市場檢驗下對智慧家居技術所做的貢獻。」

根據調研機構國際數據資訊（IDC），全球智慧家居設備出貨量今年料將達到近8.15億台，比去年成長23%，並可能在2023年達到13.9億台。（譯者：侯文婷/ 核稿：張曉雯）

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