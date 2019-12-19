8歲男孩2019撈7.8億 成最賺YouTuber

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（法新社紐約18日電） 根據富比世雜誌（Forbes）今天公布名單，8歲YouTuber卡吉萊恩（Ryan Kaji）的YouTube頻道今年以進帳2600萬美元（約新台幣7.85億元），成為這個影音平台上最多平台。

根據富比世，這個本名關萊恩（Ryan Guan）的小男孩去年已是YouTube收入最高的網紅，大賺2200萬美元。他的頻道「萊恩的世界」（Ryan's World）由父母2015年推出，成立3年有2290萬訂閱者。

根據分析網站Social Blade資料，他的數支影片累積超過10億觀看人次，頻道從創建以來共有近350億觀看次數。

這個頻道最初名為「萊恩玩具評論」（Ryan ToysReview），以萊恩「開箱」並試玩玩具的影片居多，但在消費者倡議團體Truth in Advertising向聯邦貿易委員會（FTC）申訴，指頻道沒明確表示哪些影片有獲得贊助或是業配後，頻道近來改名。

這個頻道也跟着萊恩長大，現在除了玩具評論外，提供更多教育性影片。

在富比士的排名中，萊恩超過德州三五好友經營的頻道「玩籃小子」（Dude Perfect），他們在影片中會嘗試看似不可能的技巧，例如從直升機或建築頂樓把籃球往下投入籃框，排名第2、比去年上升一位，在2018年6月1日至2019年6月1日，進帳2000萬美元。

排名第3的是另一個童星頻道，年僅5歲的俄羅斯女童拉辛斯卡雅（Anastasia Radzinskaya）靠經營Like Nastya Vlog與Funny Stacy頻道進帳1800萬美元，兩頻道相加有近7000萬訂閱者，影片有西班牙文、英文及俄文。

© 2019 AFP