印度群眾反新法歧視穆斯林 警察開槍至少兩死

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（法新社新德里19日電） 印度政府近期修正公民法，部分人批評內容有反穆斯林含義，引發大規模抗議。全國各地爆發新一波暴力衝突，一名官員表示，警方今天在南部向數百名示威者開槍，造成兩人死亡。

騷動超過一周以來，死亡人數已累積到8名，與此同時，印度當局在境內人口最多的北方省（Uttar Pradesh）封鎖數千萬人的網路和手機簡訊傳送。

在南部城市芒加羅（Mangalore），警察局副局長發言人夏哈（Qadir Shah）說，在抗議活動中，兩名男子於警方開火時死亡，分別是49歲的賈里爾（Abdul Jalil）和23歲的庫卓力（Samshir Kudroli）。

夏哈表示，當地已實施宵禁，學校、餐廳和酒吧都關門。

另傳出在北方省也出現一名與抗議有關的死者，一名遭到槍傷的男子在勒克瑙（Lucknow）入院後不治，警方未證實此事，但這名男子的父親接受「印度時報」（Times of India）訪問時說，他兒子出門買東西，被示威人群堵住，之後就中槍了。

此外，地方醫衛官員表示，有4人在芒加羅的衝突後，因槍傷而接受醫院治療。

印度政府修正公民法，允許2014年12月31日之前，因遭受宗教迫害，從阿富汗、孟加拉、巴基斯坦等國逃到印度的各大宗教難民取得印度公民身分，但排除穆斯林，引發爭議，全國爆發有傷亡風險的抗議行動。

信仰印度教的總理莫迪（Narendra Modi）於今年5月成功連任，這項新法在印度國內外都招來控訴，指他意圖重新把印度塑造為一個印度教國家，但他予以否認。（譯者：曾依璇/核稿：張曉雯）

© 2019 AFP