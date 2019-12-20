川普極其失德 美福音派刊物籲拉他下台

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社華盛頓19日電） 美國福音派基督教刊物「今日基督教」今天在社論表示，美國總統川普在道德上已「迷失和混淆」，應該被解除總統職務。

「今日基督教」」（Christianity Today）表示，他們通常會避開政治議題，但「我們覺得偶爾有必要表明我們在政治事務上的意見」。

社論指出：「美國總統試圖利用政治權力，脅迫外國領袖去騷擾、破壞自家政治對手的名譽。這不但違反憲法。更重要的是，也極不道德。」

今日基督教表示，川普造成他政府道德觀念的低落，「他本身坦承在商場和女性關係方面的不道德行為，甚至引以為傲。光是他的推特貼文，一連串的錯誤描述、謊言和詆毀，幾乎就是一個在道德上迷失和迷惘的完美例子。」

「我們相信彈劾聽證會已經可以清楚見到…川普總統濫用權力換取個人利益，背叛他的憲法誓言。」

「我們可以嚴肅地說墮胎是一種不可容忍的巨大罪惡。但能否以同樣的嚴肅態度說，我們國家領導人不誠實和喜怒無常的性格其實並不重要。」

「川普先生是否應該被參議院解除職務，或藉由下屆選舉讓他下台，需要審慎的判斷。我們認為他應該去職，這件事無關黨派忠誠，而是對十誡創造者的服膺。」

今日基督教由知名的佈道家葛理翰（Billy Graham ）創辦，葛理翰去年辭世後，家族已和這份刊物不再有關係。

葛理翰的兒子葛福臨（Franklin Graham）也是深具影響力的福音派領袖，同時是川普的堅定支持者。葛福臨的教會發行自家的刊物「決策」（Decision）。

© 2019 AFP