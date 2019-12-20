川普談彈劾：耍廢政黨獵巫 但參議院說了算

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（法新社華盛頓19日電） 共和黨籍的美國總統川普今天催促黨內盟友在參議院彈劾審判中執行嚴格約束力，確保他迅速免罪。他說，民主黨還在獵巫，不快把案子送到參議院，但現在是「參議院說了算」。

美國聯邦眾議院昨天表決通過指控川普濫用職權及妨礙國會調查的兩項彈劾條文，川普成為歷來第3位遭彈劾的美國總統。

此案接下來將交由聯邦參議院審理，才能確定川普是否去職，一般認為川普下台可能性很小，因為參議院由共和黨掌握多數。

參議院的聽證會最快可能於明年一月的第2周展開，民主黨及共和黨領袖已開始在是否傳喚證人一事上部署戰線，一場激烈衝突隱約浮現。

眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）稍早說，在她了解參議院的共和黨領袖麥康奈（Mitch McConnell）將如何進行審理之前，不會正式遞送彈劾案給參議院。

川普在推特（Twitter）發文表示：「我昨晚被彈劾，共和黨人一張贊成票都沒投，而耍廢的民主黨人還在繼續這場美國史上最大的獵巫行動。」

他說：「現在這個耍廢的政黨想在彈劾條文上耍廢，不把案子送到參議院，但現在是參議院說了算！」

川普提到，如果民主黨人執意不在參議院訂定的日期前採取動作，就會因不作為而失敗。

他在白宮對媒體表示：「我不覺得我被彈劾了，因為這是一場騙局，是個圈套，他們做了很可怕的事。」

川普當時在白宮接待眾議員範德魯（Jeff Van Drew），他是兩名在彈劾案投下反對票的民主黨人之一，已宣布要轉投共和黨陣營。

川普說：「你知道嗎？這是個虛偽的交易，他們貶低了『彈劾』這兩個字的價值。這種事絕不該發生在另一位總統身上。」（譯者：曾依璇/核稿：盧映孜）

© 2019 AFP