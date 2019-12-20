性侵未成年少女 印度法院判國會議員終生監禁

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（法新社新德里20日電） 印度法院今天宣判，執政黨國會議員辛格（Kuldeep Singh Sengar）因性侵一名青少女判處終生監禁。這起案件凸顯印度權貴經常有罪不罰的現象。

印度法院16日裁定辛格性侵罪名成立，今天宣判他的罪刑。他也被判罰250萬印度盧比（約新台幣100萬元）。

印度新聞信託社（Press Trust of India）報導引述法官的話指出：「法院未發現任何減刑條件。辛格身為公僕，辜負人民的信任。」

2017年，辛格在北方省（Uttar Pradesh）自家中性侵一名時年17歲少女，警方起初未理會她的困境，直到她去年試圖自焚才引發關注。

翌日，少女的父親在遭警方拘留時去世。她的家人指控，他是因為追究此案遭到折磨。之後，少女在一場可疑車禍中受到重傷，傷勢危急。

性侵發生後，北方省警方起初曾拒絕依據少女的控訴，對4屆議員辛格採取行動。北方省以缺乏法治惡名遠播。

直到今年8月，隨着案件開始登上頭條，印度總理莫迪（Narendra Modi）所屬的印度人民黨（BJP）才開除53歲的辛格，但他仍保有議員身分。

辛格是基於兒童保護法受審，因為被害人案發時未成年，但辛格否認這些指控。

© 2019 AFP