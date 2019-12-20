東西區雙雄交手 湖人不敵公鹿詹姆斯大三元白搭

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（法新社洛杉磯19日電） 美國職籃NBA今天由目前東西區戰績領先的密爾瓦基公鹿與洛杉磯湖人對陣，湖人球星詹姆斯勇冠三軍奪大三元，但不敵公鹿主將安特托昆博豪取34分，最後公鹿111比104揚威主場。

這兩支勁旅可能在NBA總冠軍賽對決，公鹿此役技高一籌讓湖人兵敗密爾瓦基苦吞近期2連敗，可說是先聲奪人。

而公鹿拿下這關鍵一勝，不僅與排名第2的波士頓塞爾蒂克勝差達5場，穩居東區龍頭，戰績25勝4負更傲視群雄，稱霸全聯盟。

「字母哥」安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）表現亮眼，獨得34分11籃板7助攻，其他得分達2位數的球員包括打替補的希爾（George Hill）21分，小前鋒密道頓（Khris Middleton）15分，馬修茲（Wesley Matthews）13分，還有中鋒羅培茲（Brook Lopez）10分。

安特托昆博賽後受訪時，特別推崇公鹿團隊合作克敵制勝，但淡化比賽結果的重要性。他說：「這場比賽沒甚麼大不了的，目前我們是NBA龍頭固然很贊，但我們可能在季末與他們對決，屆時沒人會記得這場正規球季的例行賽。」

湖人方面，詹姆斯（LeBron James）演出21分12籃板與11助攻的大三元，隊友戴維斯（Anthony Davis）得36分居兩隊之冠，外加10個籃板，可說毫不遜色，

公鹿第2節得分大爆發，進帳42分，擺脫客隊的糾纏取得領先優勢，湖人則陷入一路苦追，種下敗因。

極力想避免客場2連敗的湖人，開賽之初還能緊咬比數，首節打完以17比23僅落後6分，不過17分進帳則是創下本季湖人首節得分新低。（譯者：曹宇帆/核稿：林治平）

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