狄亞布獲任命為黎巴嫩總理 承諾儘快籌組政府

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（法新社貝魯特19日電） 黎巴嫩總統奧恩（Michel Aoun）今天任命真主黨支持的學者、前教育部長狄亞布（Hassan Diab）出任新總理，為持續近兩個月的政治角力畫下句點。

黎巴嫩爆發全國反政府抗議潮，陷入1975年到1990 年內戰以來最嚴重的經濟危機，鮮為人知的貝魯特美國大學（American University of Beirut）60歲工程學教授狄亞布，將取代即將下台的哈里里（Saad Hariri）擔任總理。

自稱無黨無派的狄亞布，受到與什葉派組織真主黨（Hezbollah）、艾瑪爾（Amal）及總統奧恩創立的基督教政黨自由愛國行動（Free Patriotic Movement）有關的國會陣營支持，獲推選為總理候選人。

一生都是學者的狄亞布，先前在真主黨拉下前一個哈里里內閣後籌組的政府擔任教育部長，不過，他沒有獲得遜尼派陣營或他們的基督教盟友支持。

因此，狄亞布的任命案將產生傾向一方的政府，觀察家警告這可能加劇教派緊張，並讓獲得所需的國際援助以避免黎巴嫩倒債的行動複雜化。

狄亞布承諾將「儘快」籌組政府，稱他21日將開始向政黨與民眾運動代表請益。

狄亞布對抗議群眾說，他們的「起義代表了我」，這是他獲任命以來首度發言。他說，他們的聲音「還是一記警鐘，提醒大家黎巴嫩人不再允許回到10月17日（抗議開始）前的狀態」。

黎巴嫩爆發前所未見的抗議浪潮，要求徹底改革政治體制，逼迫哈里里7周前在龐大壓力下辭職，讓黎巴嫩陷入沒有政府解決嚴重經濟危機的狀態。

49歲的遜尼派領袖哈里里，前幾天還被視為可能率領主要由技術官僚組成的政府，但他昨晚宣布退出，稱他的對手反對技術官僚內閣。抗議群眾的關鍵訴求包括成立技術官僚政府。

© 2019 AFP