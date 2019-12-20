紐約州又發現全球最古老森林

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（法新社紐約20日電） 根據今天刊登在「當代生物學」（Current Biology）期刊的研究報告，科學家在紐約州發現可能是全球最古老森林，這片森林可能蘊藏着森林與氣候變遷之間關聯的豐富資訊。

以往發現的世界最古老化石森林位於紐約州北部卡茨基爾地區（Catskills）的吉爾柏亞（Gilboa）林地，距今約3億8500萬年。

新發現的這處林地也是在同個地區，就在再往東約40公里的一座廢棄礦場，位於開羅鎮（Cairo）附近。

歷經10年的採樣與研究後，由11位科學家組成的國際團隊斷定，這座礦場曾有過比吉爾柏亞的森林還要老上200萬到300萬年的森林，而且樹木種類更多樣。

科學家在這裡發現與吉爾柏亞林地相同的原始樹種始籽羊齒屬（Eospermatopteris）遺跡。始籽羊齒屬外觀近似棕櫚樹，它的根柢厚實且頂端圍着枝冠，但是沒有樹葉。

不過在新的林地，科學家們另發現古蕨屬（Archaeopteris）種類的樹木。

研究報告作者中的紐約賓罕頓大學（Binghamton University）生物學教授史坦（William Stein）說，樹葉和根系可與雲杉或松樹相媲美的「古蕨屬」，具備「更現代」的特徵。

史坦表示，這些樹木可有助於了解在當時大氣中二氧化碳含量降低，以及氣溫下降的情況下，森林是如何現代化的。

他說，藉由研究氣候變冷的過程，更有助於了解當今氣候暖化和砍伐森林的關聯，因為這可能是個相反的進程。

© 2019 AFP