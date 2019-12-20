美國會通過表決 未滿21歲不能買電子菸

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（法新社華盛頓19日電） 美國國會今天通過表決，將全國各地購買菸草和電子菸產品的最低年齡限制從18歲提高到21歲，希望藉此遏止愈來愈多年輕人吸食電子菸的風潮。

這項由聯邦參議院通過的措施，為更廣泛預算案的一部分，將於明年生效，意謂着菸草和電子菸將加入酒精的行列，成為未滿21歲不得購買的物品。

此前，美國50個州中的19州和首都華盛頓特區，已將最低購買年齡設為21歲。

與民主黨籍參議員凱恩（Tim Kaine）共同推動這項法案的參議院多數黨共和黨領袖麥康奈（Mitch McConnell）說：「我很自豪參議院今天通過這項包括我們的青少年無菸法（Tobacco-Free Youth Act）在內的立法，協助因應這個急迫的危機，並讓這些危險的產品遠離我們的孩子。」

這項法案目標在對抗年輕族群中激增的電子菸吸食人口，這些青少年不再吸食傳統香菸，甚至也不再對酒精感興趣，反而投向電子菸懷抱。

不過部分反電子菸團體表示，這項新法仍不足以對付年輕人吸食電子菸的問題。

「預防菸草成癮基金會」（Preventing Tobacco Addiction Foundation）的克蘭（Rob Crane）說：「單單只是提高年齡限制，並不足以遏止電子菸產業蓄意濫用，造成青少年尼古丁成癮持續流行的現象。」

根據政府針對2019年的調查，約有28%的高中生自稱在過去30天里吸過電子菸，高於2016年的11%。

另一項昨天出爐的基準調查「監測未來」（Monitoring the Future）顯示，52%的高中生表示自己曾在過去1年內喝過酒，2000年的比例是73%。

傳統香菸方面，高中生過去1個月內吸食過的比例掉到6%以下，幾乎是2016年數據的一半。

今年夏天也出現與吸食電子菸有關的重大健康危機，一種急性肺病出現流行現象，導致超過50人死亡，死者多為年輕人，也讓超過2500人罹病。

這種肺疾後來證實與一種稱作維生素E醋酸酯（Vitamin E Acetate）的化學物質有關，維生素E醋酸酯被用來作為電子菸產品的增稠劑，含有大麻內影響精神功能的主要物質四氫大麻酚（THC）。四氫大麻酚常在黑市流通。（譯者：李佩珊/核稿：盧映孜）

© 2019 AFP