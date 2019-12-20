美民主黨黨內辯論爭提名 炮口一致批川普

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（法新社華盛頓19日電） 再過不到一年，美國就要舉行總統選舉，爭取黨內提名的民主黨人今天在辯論台上，同聲抨擊昨天才被彈劾的共和黨籍總統川普，批評他是該被趕下台的貪腐總統。

在民意調查中領先群倫的前副總統拜登（Joe Biden）說：「我們必須找回身為一個總統的正直。」

他批判川普「把總統這個職位變得愚蠢，程度超乎我原本的想像」。

這些話是在這場電視轉播辯論會進入高潮時說的，整場辯論會都籠罩在川普因濫權及妨礙國會調查而被聯邦眾議院彈劾的陰影中。

拜登說：「我的工作就是走出去、告訴大家為什麼他不配再當4年美國總統。」

原先爭取黨內提名的15名民主黨人中，目前僅有7人參加這場在黃金時段播出的最新一輪辯論會，而距離第一場黨內初選投票在愛阿華州（Iowa）舉行只剩6周時間。

參議員桑德斯（Bernie Sanders）的民調支持率僅次於拜登，他痛批川普「經營着美國現代史上最腐敗的政府」，還說川普「出賣了在職家庭」。

桑德斯身為自由派代表，也向保守派喊話，說他相信他們也不想要一個性格會導致白宮蒙羞的總統。

拜登自己在川普彈劾案中是關鍵人物，川普被控濫權的原因是他企圖施壓烏克蘭幫忙調查拜登父子，民主黨人認為這等於慫恿外國勢力介入美國總統選舉。一直沒有證據顯示拜登父子在烏克蘭有任何不法行為。

參議員克羅布查（Amy Klobuchar）說，這是一起跨國的「水門（Watergate）案」，她影射的是1970年代初期的美國政治醜聞，當時總統尼克森（Richard Nixon）試圖掩飾自己秘密調查政敵的真相，最後在被彈劾前辭職。

川普阻止主要政府官員在彈劾調查中作證。克羅布查說，如果川普覺得自己能獲得免罪，「為何不叫所有手下人馬作證？」

愛阿華州民主黨黨內初選投票日期在2020年2月3日，總統選舉於11月3日舉行。

© 2019 AFP