風暴襲西南歐 西葡法等國傳災情

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（法新社裡斯本20日電） 艾爾莎（Elasa）風暴侵襲西南歐，強風豪雨徹夜橫掃西班牙、葡萄亞與法國，搜救人員今天表示，已知造成至少4人死亡。稍後又有另一風暴將來襲。

因為艾爾莎來襲，葡萄牙首都里斯本（Lisbon）南方50公里處有棵樹倒落引發車禍，造成一名男子喪命，中部維蘇市（Viseu）一棟民宅倒塌，也造成一死。

同一地區還有第3名男性失蹤，搜救人員擔心，他可能在暴漲河流附近駕駛曳引機時被大水吞沒。

西班牙北部阿斯圖里亞斯山區（Asturias）土石流造成一名男子喪生，當地風速達每小時160公里。西北部聖地牙哥德孔波斯特拉市（Santiago de Compostela ）有座公園的一面牆倒塌，壓死一個人。

法國官員表示，強風掀翻民宅屋頂，吹落樹木和廣告看板壓斷電線，造成南部與東部共14萬用戶停電。

法國沒有傳出傷亡，不過搜救與搶修人員進駐奧弗涅（Auvergne）、勃根地（Bourgogne）與中央高原（Massif Central）地區，清理道路並在受損的建築物上鋪設塑膠防水布。

在里昂市（Lyon）附近的聖艾蒂恩地區（Saint-Etienne），風暴艾爾莎帶來的強風達到每小時120公里，吹垮一棟民宅的屋頂，有17人被迫撤離，羅亞爾河谷（Loire Valley）有幾所學校停課。

雖然艾爾莎大致已通過這個地區，平靜的時間可能維持不久，因為又有另一個風暴撲來，將為西班牙、葡萄牙和法國西部帶來強風大雨。

© 2019 AFP