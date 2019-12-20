騷擾員工釀自殺潮 前法國電信執行長被判關4個月

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（法新社巴黎20日電） 原國有法國電信集團（France Telecom）10年前爆發35名員工陸續自殺，前執行長隆巴德和2名高層主管被控對員工精神騷擾釀成悲劇。法國法院今天判決3人有罪，必須監禁4個月。

現已改名為Orange集團的法國電信在2008和2009年共有35名員工自殺，當時公司主管開始執行大規模企業重組計畫，內容包括裁員2萬2000人，接近總人力的1/5。

這些自殺事件引發批評聲浪，要求對於只在乎獲利不顧員工身心健康，而對員工「精神騷擾」的無情老闆，當局應採取行動。

隆巴德（Didier Lombard）和法國電信前副執行長文尼斯（Louis-Pierre Wenes）及人事主管巴貝羅（Olivier Barberot），依「制度性騷擾」罪名遭檢方起訴。3人各被判處1年有期徒刑，緩刑8個月，及1萬5000歐元（約新台幣50萬元）罰金。

法國電信則被判處最重7萬5000歐元（約新台幣251萬元）罰金。

隆巴德不承認公司管理階層須為員工自殺負任何責任。但他曾在2006年告訴法國電信主管，他「無論如何都會讓員工走路，不管他們是從窗戶或從門口離開」。

隆巴德的律師維爾（Jean Veil）今天表示會提起上訴。他說：「這判決完全曲解了法律，這是政治角度思考。」

自殺警語：珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。如果需諮商或相關協助可撥生命線專線「1995」或張老師服務專線「1980」。（譯者：張正芊/核稿：張佑之）

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