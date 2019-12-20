龐德女郎克勞汀奧格爾逝世 享壽78歲

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社巴黎19日電） 法國女星克勞汀奧格爾（Claudine Auger）逝世，享壽78歲。她最為國際觀眾熟知的作品，是1965年詹姆士龐德（James Bond）007系列電影「霹靂彈」（Thunderball）。

克勞汀奧格爾的經紀公司Time Art宣布，這位前龐德女郎在巴黎過世。

克勞汀奧格爾1941年4月出生於巴黎，1958年代表法國角逐世界小姐（Miss World）後，展開模特兒走秀生活。

她從事模特兒期間也一邊上演藝課，接演一些電影小角色，逐漸在法國以女演員身分打出知名度，作品包括1962年翻拍着名小說「三劍客」（Three Musketeers ）的電影「鐵面人」（The Iron Mask）。

她曾和史恩康納萊（Sean Connery）合演007系列第4部電影「霹靂彈」，成為第一位法籍「龐德女郎」。

「霹靂彈」電影預告把克勞汀奧格爾介紹成「青春，美麗，受困，可能很危險」。

她在片中飾演美艷動人的「多明諾」（Domino），電影場景在巴哈馬，有大量的泳裝動作場景。

她於1965年接受電視訪問時表示，和007一起演戲或是「演喜劇」都是「一場遊戲，一樣的事情」。（譯者：李佩珊/核稿：張曉雯）

© 2019 AFP