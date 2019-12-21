基督城槍擊案後收繳大火力槍械 紐西蘭告一段落

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（法新社威靈頓21日電） 紐西蘭基督城今年3月發生兩座清真寺51死槍擊血案後，一項為期數月、針對火力強大槍枝的收購與回繳計畫20日終止，計畫成效引發正反評價。

基督城兩座清真寺3月15日發生傷亡慘重槍擊，槍手還在臉書直播犯案。案發後，紐西蘭迅速宣布禁槍令，持有槍手犯案時所用的類似軍用半自動武器、突擊步槍全都變為非法。

禁令一大關鍵點是收購與回繳計畫，設定期限讓前述槍枝的持有者能在禁令生效前繳出槍械供政府買回而不受罰。大火力槍械禁令今起生效。

紐國警政署表示，透過收購與回繳計畫，總計從3萬2000人手中回收5萬6000多支違禁槍枝，數量符合當局預期。

除槍枝外，另有約18萬8000件違禁零件，像是大容量彈匣也被收繳。

儘管面臨一些擁槍者反對，並採取類似美國「全國步槍協會」（NRA）的強硬作法杯葛，但倡議槍械管制團體表示，這項收購回繳計畫仍很成功。

「紐西蘭槍械管制」（Gun Control NZ）發言人庫克（Hera Cook）說：「他們的論調與一些作法相當程度學自美國的NRA。」

「有照槍枝持有人協會」（COLFO）估計，紐西蘭國內的違禁槍械約為17萬支，聲稱政府收繳的非法武器還不到1/3。

結束槍械收購併非紐西蘭槍枝政策改革的終點。紐西蘭政府已向國會提交第二階段措施，包括建立槍械登記制以追蹤國內每把槍枝、確保只有合格的個人才能持有槍械執照。

後續措施還可賦予警方權力，排除倡導極端主義者、暴力犯罪定罪者或像是有自殺傾向等精神健康有疑慮者持有槍械。

© 2019 AFP