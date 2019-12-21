對歐輸送天然氣 俄烏達成初步協議

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（法新社莫斯科20日電） 俄羅斯與烏克蘭歷經數個月的艱難談判，在即將到來的新年截止期限前，簽署取道烏克蘭將俄羅斯天然氣運往歐洲的初步協議。

這兩個前蘇聯國家現有的天然氣輸送合約將於年底到期，自莫斯科2014年並吞克里米亞並支持烏克蘭東部的分離主義分子叛亂活動後，雙方關係急轉直下。

俄羅斯通訊社引述俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）發言人說法報導：「俄羅斯與烏克蘭已經簽署諒解備忘錄。」但沒有提供合約細節。

俄羅斯能源部長諾瓦克（Alexander Novak）說，這是5年合約，將在月底前簽署。烏克蘭總統府在臉書證實簽署協議，還說合約細節將在明天公布。

俄羅斯天然氣工業公司去年向歐洲供應2008億立方公尺的天然氣，其中有約40%是借道烏克蘭運送，讓烏克蘭每年賺得約30億美元（約新台幣904億元）的過境費。

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）昨天說，雙方10年前達成目前的合約後，修建了數條通往歐洲的管線，但莫斯科還是希望讓一些天然氣取道烏克蘭輸出。

俄羅斯的天然氣管線包括北溪天然氣2號管線（Nord Stream 2），這項計畫試圖將輸往德國的天然氣量增加一倍。

俄羅斯、烏克蘭與歐洲聯盟昨天在柏林舉行3方會談後，莫斯科與基輔「原則上達成協議」，今天在白俄羅斯持續協商。

俄羅斯天然氣過境問題是在蘇聯解體後開始浮現，當時獨立的烏克蘭控制管線設施。之後爆發了數起供氣危機，俄羅斯把天然氣當作對付烏克蘭的武器，曾在1992年、1993年與1994年多次切斷供應。

俄羅斯與烏克蘭現階段的合約是在2010年爆發上一次天然氣危機，導致歐洲供應中斷後簽署。

© 2019 AFP