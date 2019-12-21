挨批失德應下台 川普反轟福音派刊物極左

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（法新社華盛頓20日電） 美國福音派基督教刊物「今日基督教」昨天在社論中表示，美國總統川普失德應該下台。川普今天推文痛批今日基督教「極左」，並自稱是福音派有史以來最好的總統兼盟友。

川普在推特上寫道：「事實上，我為福音派或宗教本身的付出，沒有哪個總統比得上。」

川普說，今日基督教（Christianity Today）「寧願要一個想拿走你們的宗教和槍枝的激進左派無宗教信仰者，也不要讓川普來當你們的總統」。

今日基督教在聯邦眾議院18日通過川普彈劾案的隔天發表社論表示，他們通常會避開政治議題，但「我們覺得偶爾有必要表明我們在政治事務上的意見」。

社論指出：「美國總統試圖利用政治權力，脅迫外國領袖去騷擾、破壞自家政治對手的名譽。這不但違反憲法。更重要的是，也極不道德。」

今日基督教由知名的佈道家葛理翰（Billy Graham ）創辦，葛理翰去年辭世後，家族已和這份刊物不再有關係。

葛理翰的兒子葛福臨（Franklin Graham）也是深具影響力的福音派領袖，同時是川普的堅定支持者，他今天譴責今日基督教。

葛福臨在臉書貼文表示：「沒錯，我父親葛理翰創辦了今日基督教。不過，他不會贊同他們的評論。事實上，他會十分失望。」

「我父親認識川普，他相信川普，也把票投給川普。他認為川普是我國此時此刻適合的人選。」

葛福臨還說：「今日基督教和民主黨站在同一陣線，對美國總統發動黨派攻擊令人不解。」

另一位着名的福音派領袖法威爾（Jerry Falwell Jr.）推文支持川普。川普也推文向他表達感謝之意。

川普競選連任團隊也宣布將於1月3日在邁阿密舉行「福音派支持川普」（Evangelicals for Trump）的活動。

今日基督教總編輯賈利（Mark Galli）駁斥川普批評這份雜誌極左的說法。賈利告訴美國有線電視新聞網（CNN）表示：「福音派界的人大多認為我們是相當中間派的雜誌。」

根據福斯新聞（Fox News）10月民調，川普在白人福音派基督徒的支持率已經從2016年大選的81%，降至70%左右。儘管如此，川普在白人福音派信徒中的支持率仍然穩固。

© 2019 AFP