Alphabet新執行長大幅加薪

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社舊金山20日電） Google執行長皮查伊陞官接掌母公司Alphabet，不但年薪調高一倍以上，同時公司股價表現如果達標，還可以拿到價值超過2億美元的股票獎勵。

根據Alphabet董事會向美國證券管理委員會（SEC）申報的資料，皮查伊（Sundar Pichai）明年年薪將調高一倍以上至200萬美元，並將根據公司股價在市場的表現發放價值9000萬美元的股票，同時隨着時間的推移，再發放價值1億2000萬美元的股票。

申報文件中表示，根據公司股價表現達標與否發放的股票價值也可能是零，因為這要看公司設定未來2年Alphabet股價和標準普爾100指數相比的目標，是否達標。

47歲的皮查伊從佩吉手中接棒掌管Alphabet後，仍將擔任Google的執行長，在公司遭到監管機關和其他單位盯上之際，面臨一連串的挑戰。

隨着華府和布魯塞爾的反托拉斯執法部門對Google 放大檢視，皮查伊的最新角色益顯重要。

此外，Google如何管理網路上散播的仇恨言論和極端內容，以及旗下的影音網站YouTube如何處理兒童隱私的問題也遭到外界密切關注。

Google員工最近組織動員抗議公司對於主管性騷擾問題缺乏作為，並對公司和軍方與邊境安全機關打交道不滿，也將是皮查伊將面臨的公司內部挑戰。

去年12月，皮查伊前往國會出席聽證會時，巧妙迴避聯邦議員就政治偏見和侵入性資料搜集問題的詰問。他說：「我們以中立的方式打造產品。」

© 2019 AFP