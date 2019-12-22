克羅埃西亞總統大選三強鼎立 進入二輪投票機率高

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社克羅埃西亞薩格勒布22日電） 明年起擔任歐洲聯盟輪值主席國的克羅埃西亞今天舉行總統大選，現任中間偏右總統季塔洛維奇遭左右翼候選人夾攻，三強鼎立局面下，1月5日進行二輪投票機率頗高。

根據歐洲新聞台（Euronews），儘管此次有11名候選人投入總統選戰，其中僅3人有望一搏，且預料無人能贏得過半選票。目前聲勢居於領先的是季塔洛維奇，緊追在後的是中間偏左前總理米蘭諾維奇（Zoran Milanovic），暫排第三、但可能成為挺進第二輪投票黑馬的是無黨籍許構洛（Miroslav Skoro）。

51歲的季塔洛維奇（Kolinda Grabar-Kitarovic）2015年就任，是克國1990年再度實施多黨民主選舉以來第一位女總統。她原為偏保守的克羅埃西亞民主聯盟（Croatian Democratic Union, HDZ）成員，2015年在總統大選勝出後即依法退黨。任職期間，她不時在迎合民主聯盟內部的溫和派或民族主義派之間擺動。

克羅埃西亞民主聯盟是克國1991年自前南斯拉夫獨立以來，執政期間最長的政黨。儘管總統並非國家行政部門首長，贏得總統大選對執政的民主聯盟而言仍十分重要，因為克羅埃西亞明年1月1日起將擔任歐盟輪值主席國，重要任務包括監督英國脫歐過程和啟動後續相關談判等。

法新社報導，競選期間，季塔洛維奇力圖鞏固流向無黨籍候選人、民謠歌手許構洛（Miroslav Skoro）的右翼強硬派選票。為此，她選擇善用1990年代獨立戰爭的民族主義符碼，包括在曾遭塞爾維亞部隊血腥圍城87天的弗科瓦爾（Vukovar）舉行最後一場造勢大會。

至於57歲的許構洛，他承諾當選後將在克國邊界地區部署軍隊，以阻擋非法移民。他也主張赦免一名已遭定罪的戰犯。

季塔洛維奇和許構洛爭奪右翼選民支持的局面增加53歲米蘭諾維奇的操作空間。米蘭諾維奇曾領導克羅埃西亞社會民主黨（Social Democratic Party of Croatia），2011至2016年擔任克國總理，任內曾遭批評傲慢。他這次承諾要讓克羅埃西亞成為「正常」國家，有獨立司法體系、尊重少數族群。

克羅埃西亞本次總統大選符合投票資格的選民總計超過385萬人，各投票所今天早上7點（台北時間下午兩點）開啟，預定晚上7點關閉。（譯者：陳韻聿/核稿：林治平）

© 2019 AFP