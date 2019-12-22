反修公民法示威不斷 印度總理莫迪喊話安撫穆斯林

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（法新社新德里22日電） 印度近期通過遭批反穆斯林的公民法修正案，引發數波激烈抗爭，數十人喪命，總理莫迪領導的印度教國家主義政府面臨空前壓力。莫迪今天發表演說，試圖消除國內穆斯林疑慮。

莫迪政府通過公民法修正案後，印度群眾示威暴力衝突已延燒近2周，至少已造成25人死亡。昨晚在南部的海得拉巴市（Hyderabad）又有數以萬計示威者聚集，今天在孟買和齋浦爾（Jaipur）等城市也出現抗議群眾。

新法讓來自3個伊斯蘭鄰國的宗教少數人口更易取得印度公民身分，包括印度教徒、錫克教徒、耆那教徒、帕西人、基督徒和佛教徒，但排除穆斯林。

這引發印度國內外伊斯蘭團體和反對派陣營擔憂，莫迪想將國內2億穆斯林人口邊緣化，目的為了將印度重塑為獨尊印度教的國家。莫迪則加以否認。

69歲的莫迪今天在新德里一場黨內活動對數以千計支持者發言，一提到公民法修正案，群眾便大喊「莫迪！莫迪！」他說，印度穆斯林「完全不需要擔心」，只要他們是真正的印度人。「只要是這塊土地之子，或祖先是印度母國之子的穆斯林，便不需要擔憂。」

莫迪還指責反對派國大黨（Congress party）未譴責近期示威暴力，造成縱容姑息。他說，反對派人士「散布所有穆斯林都會被送入拘留營的謠言。…沒有拘留中心，所有關於拘留中心的故事都是謊言、謊言和謊言」。

印度阿薩姆省（Assam）今年實施公民登記制，造成190萬人無法證明自己或祖先1971年之前就在當地生活，因此恐成為無國籍人士。許多印度的穆斯林擔心這樣的行動是針對他們。

莫迪澄清，政府「並未討論」將「公民登記」拓展至全國。

但和莫迪關係密切的印度內政部長夏哈（Amit Shah）已一再表示，全國性公民登記勢將落實，國會也會配合，目的為了將所有「滲透者」逐出印度。

© 2019 AFP