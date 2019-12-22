新加坡積極推動自駕車 高科技測試中心是核心

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（法新社新加坡22日電） 道路清掃車和高爾夫球車沿着軌道緩緩繞行，遇到行人時會減速煞車，遇到急轉彎也能順利通行，這是新加坡自動駕駛車測試中心的情況。

這個由紅綠燈和模擬摩天大樓組成的測試中心，是新加坡市推動發展成自動化科技中心的核心。

不過，雖然當局積極想要在自駕車大廠和新創公司發展自駕車的全球推動力分一杯羹，自駕車產業仍必須證明其安全性，並說服人們運用這項科技。

佔地2公頃的測試場域內含一條配備數個急轉彎的軌道、紅綠燈、一個斜坡和一個公車站牌，以模擬真實的駕駛情況。測試中心也將貨櫃層層疊起，以模擬高樓可能會如何阻擋自駕車的衛星訊號。

在這個由新加坡南洋理工大學經營的「無人駕駛車輛測試與研究卓越中心」（CETRAN）里甚至有一台雨水製造機，能模擬新加坡這個人口570萬的城邦國家裡常見的熱帶暴雨。

CETRAN計畫主任波爾（Niels De Boer）說：「在車子準備開上公共道路之前，我們在這裡測試看看它們是不是真的準備好了。」

所有公司出廠的自駕車都必須先接受CETRAN的測試和認證計畫，方能獲准正式開上公共道路。

根據當地媒體，自動清掃車正在進行試驗，政府計畫最終要讓它們配置到城市各地，自駕車和自駕巴士也正在接受測試，快遞機器人很快也會加入測試行列。

自動化科技公司想要在亞洲地區測試自家車輛，然而亞洲許多大城市都一片混亂、交通打結，井然有序的新加坡正尋求吸引這些科技公司前來。

當局目標要於2022年前在3個地區建置自動化公共交通，今年10月宣布正在擴建供自駕車測試的地區，能在公共道路上測試長達1000公里的路段。（譯者：李佩珊/核稿：陳政一）

© 2019 AFP