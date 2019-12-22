莫斯科冬天都不冬天了　隆冬不見雪卻見枝頭吐新芽

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（法新社莫斯科21日電） 俄羅斯首都莫斯科往年的冬天，就像圖畫書里描繪的景象般：白雪皚皚，人們滑雪作樂，氣溫有零下好幾度那麼冷，但今年卻不一樣。

過去兩周，莫斯科氣溫輕輕鬆鬆突破攝氏4度，下周預料將高達攝氏7度，與往年冬天動輒零下6度有着天壤之別。

白雪不見蹤影，滑雪場大門深鎖，甚至連樹上都開始冒出春天的新芽，遠比往年早了3個月以上。

俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）一直不願承認人類活動與全球暖化有關，他上周在一年一度的年度新聞研討會上又再次堅稱，「沒人知道」氣候變遷的原因。

但他明白全球暖化可能對俄羅斯帶來的災難性後果。他說，俄羅斯的暖化速度，比地球其他地方高了2.5%，「對我國而言，這個過程非常嚴重」。

俄羅斯是全球數一數二的碳排國，有1/5土地在北極圈內。

在莫斯科國立大學（Moscow State University）的花園內，杜鵑花、雪花蓮、番紅花都已開始萌芽。

園丁總管杜班尤克（Anton Dubenyuk）告訴法新社：「我以前從沒看過這樣的景象。」

一名遊客說：「我喜歡這樣的天氣，就像歐洲的冬天。」「看到花兒開，心情會比較好。」

但另一名遊客、植物學家格裡布科娃（Svetlana Gribkova）卻說這種情況「不正常」，「我希望看到雪，因為雪會保護冬天的植物」。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）

© 2019 AFP