一圓人們冬季溜冰夢 墨西哥打造仿真冰場

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（法新社墨西哥市23日電） 墨西哥的仙人掌沙漠和加勒比海海灘，比冬季運動更為人所知，不過首都墨西哥市的中央廣場正以一座巨大、無損生態環境的人造溜冰場，歡慶冬季降臨。

儘管溫度計顯示相對溫暖的攝氏21度，墨西哥市中心憲法廣場（Plaza del Zocalo）四處可見前來狂歡的溜冰客，在一塊巨大的專用塑膠板上開心玩樂。

主辦單位表示，這是全球最大的這類型溜冰場，面積達4000平方公尺，將開放至明年1月6日。

這座人造溜冰場由高密度聚合物打造而成，它們的化學特性與冰幾乎毫無差異。

墨西哥市2007年首度在憲法廣場設置溜冰場時，用的是真冰，當時出動了大型製冰機器使其保持結凍。

不過，這個熱門的佳節勝地如今變得更為環保。

打造這座溜冰場的瑞士企業樂思速冰（Glice）職員布羅德（Hans Broder）說：「我們不需要水、不需要電、不需要燃料，也不會排放二氧化碳。如你所見，這座溜冰場不需要任何能源。」

他說：「我們省下的能源，足以供電給4000戶人家。」

「我們希望實現人們的冬日夢想，無論氣候如何，各地的孩子們都可以溜冰。」

9歲女孩米儂（Stephanie Minon）緊張地抓住父親手臂。她說：「這是我第一次嘗試溜冰，我很怕會摔倒，我一直失去平衡。」兩人最後摔在「冰」上，放聲大笑。

主辦單位預計一天將吸引大約一萬人，造訪這座一次可容納1200人的免費溜冰場，並準備了3000雙溜冰鞋，出借給有需要的訪客。（譯者：劉文瑜/核稿：劉淑琴）

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