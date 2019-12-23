上海監獄疑強迫外籍囚犯勞動 自詡文化交流平台

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（法新社北京23日電） 英國一名女童在耶誕賀卡發現疑似出自中國上海市青浦監獄囚犯之手的求救訊息後，被控強迫囚犯勞動的青浦監獄成為關注焦點。這所關押有外籍罪犯的監獄自詡是中華文化交流平台。

關押中國籍和外籍罪犯的青浦監獄，在網站自詡為「一流」監獄，服刑人可以學到玉雕和接受心理治療。

「星期日泰晤士報」（Sunday Times）周末報導，6歲小女孩佛羅倫斯（Florence Widdicombe）從特易購（Tesco）買了一盒耶誕卡，卻在卡片中發現聲稱來自中國監獄服刑人的訊息。

訊息用大寫英文字母寫道：「我們是上海青浦監獄的外籍囚犯，被迫違反意願工作。請幫助我們，通知人權機構。」

青浦監獄網站寫道：「常年關押近40個國家的外籍罪犯，也成為展示中國法治文明的窗口和中華文化交流的平台。」

監獄佔地約20平方公里，在後勤監區、外籍罪犯監區、高度戒備監區這3個功能性監區設有500多名獄警。

網站上的3張照片可看到數棟現代建築物，其中一棟建築有玻璃外牆設計，聳立在藍天綠地中。青浦監獄簡介還寫道，提供服刑人「法律、道德、文化、技術等基礎教育」。

根據網站，監獄現有心理諮詢師51人，「引入以海派玉雕、松江顧綉、嘉定竹刻等一批非物質文化遺產項目，陶冶罪犯情操、矯治罪犯行為」。

監獄簡介指出，從參與玉雕項目的刑滿獲釋人員中，還產生了多名國家級、上海市級工藝大師。（譯者：陳昱婷/核稿：林治平）

© 2019 AFP