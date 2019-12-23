不滿土耳其利比亞海上畫界協議 希外長出訪集結盟友對抗

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（法新社利比亞班加西22日電） 土耳其與利比亞上月簽署備受爭議的海上畫界協議，導致與希臘關係緊張，希臘外交部長鄧迪亞斯今天旋風訪問東利比亞、埃及與賽普勒斯，盼集結盟友反對力量。

土利海上畫界協議擴大安卡拉對地中海一塊富含天然氣地區的主權聲索，遭希臘、埃及與賽普勒斯譴責。

希臘外交部今天發布聲明說，鄧迪亞斯（Nikos Dendias）在利比亞城市班加西（Benghazi）拜會東利比亞政府強人哈夫塔（Khalifa Haftar），討論土耳其近來與利比亞的黎波里（Tripoli）政府兩份「不切實際的」協議。

利比亞目前分裂為東西兩個敵對政府，設在的黎波里的全國團結政府（Government of National Accord, GNA）獲聯合國承認。4月以來，效忠哈夫塔的軍隊持續發動攻勢，盼奪回首都的黎波里。

全國團結政府和安卡拉11月簽署備受爭議的海上畫界協議以及軍事合作協議。

雅典方面認為畫界協議違反國際法、侵犯希臘等國主權，敦促聯合國譴責此協議「擾亂」區域和平穩定。

鄧迪亞斯表示，哈夫塔和希臘對「完全廢止這些備忘錄」達成共識，也都認為「這些備忘錄傷害」利比亞以及區域穩定。

全國團結政府的外交部長席亞拉（Mohamad Tahar Siala）在聲明中譴責鄧迪亞斯與哈夫塔的會面，稱此「公然違抗聯合國、聯合國安理會以及所有區域組織的決定…這些組織鹹認全國團結政府是」利比亞「唯一合法政府」。

鄧迪亞斯與哈夫塔會談後轉往開羅，與埃及外長蘇克里（Sameh Shoukry）會面，盼集結力量對抗土利海上協議。

本月稍早埃及總統塞西（Abdel Fattah al-Sisi）譴責土耳其與的黎波里政府擴大關係之舉。

塞西提及安卡拉和利比亞全國團結政府簽訂的軍事合作協議：「我們不會允許任何人控制利比亞…這是埃及的國安問題。」

接着鄧迪亞斯前往賽普勒斯，拜會外長克里斯托多里底斯（Nicos Christodoulides）。

鄧迪亞斯告訴希臘周報Real News：「我們所有盟邦和夥伴一致譴責土耳其的行為，這是我們最有力的外交武器。」（譯者：鄭詩韻/核稿：盧映孜）

© 2019 AFP