中國1月起調降850餘項貨品關稅 含冷凍豬肉

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（法新社北京23日電） 中國財政部今天宣布，明年1月1日起調降超過850項貨品的進口關稅，包含冷凍豬肉。反映出北京當局正在對抗這項民生必需肉品的嚴重短缺問題。

非洲豬瘟疫情重創中國豬肉產業，根據官方統計，中國撲殺豬只已達100多萬頭，造成豬肉價格翻漲1倍。

根據今天宣布的消息，明年起中國進口的冷凍豬肉關稅稅率將由12%降至8%。

新措施似乎和中國與美國間激烈的貿易戰無關。華府和北京在這場戰爭中彼此對價值數千億美元貨品互課懲罰關稅，影響全球經濟成長速度。

不過，美國總統川普今天仍在推特轉貼2篇中國調降關稅的報導，但未搭配額外評論。

中國這波關稅調降涵蓋的品項許多購自美國，例如豬肉和科技產品。分析師認為，這項行動顯示，北京本月和美國達成第一階段貿易協議後，有意展現中方貿易政策的開放性。

法國外貿銀行（Natixis）經濟學家吳卓殷（Gary Ng）指出：「中國政府調降進口關稅，反映他們有意對全球重申，在貿易戰之際，仍支持擴大貿易自由的立場。對內而言，降低關稅也有助中國企業和消費者減少成本。」

根據中國國務院關稅稅則委員會在財政部官方網站發布的聲明，這波調降關稅清單還包含魚、乳酪、堅果等食品，以及藥品、智慧手機零件和一系列化學產品。

此外自明年7月1日起，部分科技產品進口關稅也將進一步調降，涵蓋印表機、錄音機零件和心律調節器，部分類別的衛星電視接收器關稅稅率將由10%降至5%。

中國國務院關稅稅則委表示，這些措施將「優化進口結構」，並「推進貿易高質量發展」。（譯者：張正芊/核稿：陳昱婷）

© 2019 AFP