加拉巴戈斯群島沉船漏油事件 厄瓜多啟動緊急應變

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（法新社基多22日電） 以達爾文進化論聞名的加拉巴戈斯群島外海，發生一起載運600加侖柴油燃料的平底載貨船沉沒意外。厄瓜多官員今天表示，當局已啟動緊急應變程序，控制漏油對生態造成的衝擊。

厄瓜多緊急應變部門表示：「目前發現到漏油情況，平底載貨船上的船員已跳海求生。」

這起沉船意外發生在加拉巴戈斯群島最東邊的聖克里斯托巴島（San Cristobal Island）一個港口，當時正在把一個貨櫃卸到平底載貨船的起重機失靈，貨櫃掉落駁船上，造成船隻下沉。

加拉巴戈斯國家公園（Galapagos National Park）推文表示，軍方人員和環境專家已在現場設置防擴散圍欄，並利用吸附性強的布料善後，以降低對環境帶來的風險。

厄瓜多的海軍與國家警察已經和加拉巴戈斯國家公園配合，協助解決這起緊急事件，以及評估對環境造成的傷害。

厄瓜多環境部長雷戴斯馬（Raul Ledesma）推文表示，政府採取「立即行動」，降低環境風險。他也下令採取必要的緊急應變措施，降低這起意外帶來的衝擊。

加拉巴戈斯群島（Galapagos Islands）位於厄瓜多本島以東1000公里，獲聯合國教科文組織（UNESCO）列入世界遺產，擁有地球上最脆弱的生態系統之一，島上生物獨特，啟發了達爾文的進化論。

© 2019 AFP