天行者崛起 攻下北美票房戰場

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（法新社洛杉磯22日電） 追蹤票房表現的「北美院線聯盟」今天通報，「STAR WARS：天行者的崛起」（Star Wars: The Rise of Skywalker）首映在北美海撈1億7550萬美元。

索尼以遊戲為靈感的「野蠻遊戲：全面晉級」（Jumanji: The Next Level）排名第二，20日至22日有2610萬美元收入。

排名第3的是同樣出自迪士尼的「冰雪奇緣2」（Frozen II），收入1230萬美元。

排名第4的是把安德魯．洛伊．韋伯（Andrew Lloyd Webber）歌舞劇「貓」搬上大銀幕的環球同名電影，入袋650萬美元。

本周排名第5的是獅門謀殺懸疑片「鋒迴路轉」（Knives Out），票房610萬美元。

排名第6到第10的作品依序為：「重磅腥聞」（Bombshell）510萬美元；「李察朱威爾事件」（Richard Jewell），260萬美元；「皇後與瘦子」（Queen & Slim）190萬美元；「黑色聖誕節」（Black Christmas）180萬美元；「賽道狂人」（Ford v. Ferrari）180萬美元。

© 2019 AFP