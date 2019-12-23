川普猶太幕僚米勒擁護白人至上 25名猶太議員聯名籲開除

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（法新社華盛頓22日電） 美國總統川普高級顧問米勒（Stephen Miller）是川普最激進的幕僚之一，以堅定捍衛反移民政策着稱。

不僅如此，最近外泄的電郵還踢爆米勒似乎提倡白人至上主義，這讓國會25位猶太議員忍無可忍，聯名要求川普把他開除。

這25位都為民主黨籍的議員20日發信寫道：「身為國會的猶太議員，我們呼籲您立即解除白宮高級顧問米勒一切政府職責，並將他踢出您的政府。」

議員們寫道：「他白紙黑字對白人民族主義者的支持，以及惡毒的反移民說法，實讓人無法苟同。」

監督仇恨團體的非營利組織「南方反貧窮法律中心」（Southern Poverty Law Center）上月公布這些信件之後，國會100多位民主黨議員已提出類似請求。

南方反貧窮法律中心取得米勒2015年和2016年間寄給極右派布萊巴特新聞網（Breitbart）編輯的電郵，前後共有900多封。

米勒並未否認電郵真偽。

米勒在信中分享連結，斷言移民與暴力之間有因果關聯，並敦促布萊巴特新聞網的編輯喚起大家對「聖徒的營地」（The Camp of the Saints）的注意。

「聖徒的營地」是法國作家哈斯派爾（Jean Raspail）1973年晦暗的反烏托邦小說，描繪第三世界大舉移民，導致西方移民崩壞的故事，在極右派白人民族主義者圈內極受歡迎。

哈斯派爾的中心論點，讓人想起頗受極右派歡迎的「大換血」（Great Replacement）理論。所謂的「大換血」理論，宣稱歐洲白人逐漸被膚色較深的非歐洲移民取代。

華盛頓州選出的民主黨籍議員舒萊爾（Kim Schrier）告訴全國公共電台（NPR）：「那些電郵和信件的內容讓我震驚，遺憾的是，我毫不驚訝。」

聽到米勒「這麼多論調根深蒂固地反猶與白人民族主義」，「我不認為我們會有人驚訝」。

舒萊爾還說，米勒自己也是猶太人的事實，不會讓人對他的信有不同的解讀，「他的行為仍是白人民族主義與反猶」，「這是憎恨言語、是錯的，無論那出自何人」。

川普禁止多個穆斯林國家公民入境美國的總統令，就是由米勒一手擘畫。這個總統令是川普至今最具爭議的篇章之一。

米勒對電郵引發的諸多批評處之泰然，今天他上川普最愛的福斯新聞網（Fox News）節目時，堅稱電郵內容不過證明了自己的愛國情操。

「我的電郵並無不妥...除非以身為美國人自豪、替美國公民挺身而出有罪。」

為了扭轉一面倒的批評聲浪，米勒反批民主黨叫他下台，只為了「掩蓋...民主黨內部也有股反猶勢力的事實」。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳昱婷）

© 2019 AFP