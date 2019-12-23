川普與烏總統通電話90分鐘後 美開始凍結軍援

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社華盛頓22日電） 根據今天披露的內部電郵，美國總統川普與烏克蘭總統澤倫斯基7月25日通電話後，白宮預算局官員隨即命令五角大廈着手凍結對烏軍援，兩者間隔不過90分鐘。

這是調查性非營利組織廉政中心（Center for Public Integrity）公布的系列電郵之一。

川普被控扣住4億美元對烏軍援，藉此逼迫基輔調查他的政敵拜登（Joe Biden）。

由白宮管理及預算局（Office of Management and Budget）官員杜飛（Michael Duffey）寄給五角大廈的電郵寫道：「基於我接獲的指示，也鑒於政府打算檢討對烏克蘭援助…請扣住國防部對這些基金的額外款項。」

電郵的時間戳是當天上午11時04分，是在川普和澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）通話之後1小時又31分鐘發出。

杜飛還說：「由於事涉敏感，懇請諸位僅將訊息告知需要知道的人。」

廉政中心指出，共和黨人在12月2日聯邦眾議院報告中捍衛扣住軍援一事，他們說，延後對外國援助的情況「並非罕見」。 共和黨籍聯邦參議員強生（Ron Johnson）今天告訴美國廣播公司（ABC）「本周」（This Week）節目，新電郵未對川普扣住軍援的理由「提出新說明」。

他說：「總統在意的是辛苦賺來的美國納稅錢，是不是該花在一個已被證明有多項貪污案例的國家。」

參院頭號民主黨人舒默（Charles Schumer）今天則在推文中稱這些是「爆炸性」電郵，譴責川普拒絕讓特定白宮官員作證。

舒默寫道：「如果扣住軍援沒錯，杜飛為何不讓人知道他在做什麼？」

舒默說，這封電郵「更增添杜飛等人到參院審判作證的理由」。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉淑琴）

© 2019 AFP