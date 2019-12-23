時尚界巨星殞落 法國名設計師溫加羅逝世享壽86

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（法新社巴黎22日綜合外電報導）法國着名時裝設計師溫加羅（Emanuel Ungaro）的家人今天表示，溫加羅在巴黎逝世，享壽86歲。溫加羅曾形容自己「執着於感官享受」。

他的家族成員說，2004年從時尚圈退休的溫加羅過去兩年健康每況愈下，昨天與世長辭。

溫加羅1933年出生在法國南部城市艾克斯（Aix-en-Provence）一個義大利移民家庭，父親是裁縫。他22歲移居巴黎，跟隨法國着名時裝品牌「巴黎世家」創辦人、西班牙設計師克里斯托巴爾．瓦倫西亞加（Cristobal Balenciaga）學藝，9年後自立門戶，以色彩斑斕的設計風格打響名號。

將時裝設計視為一門手藝的溫加羅曾說：「一個人不應穿上洋裝，應活在其中。」

溫加羅說，他從父親和瓦倫西亞加身上學到很多，為日後闖蕩時尚界奠定基礎。

除了設計高級訂製服，溫加羅1968年也進軍女裝成衣市場，多年後再推出男裝系列，他建立的時尚王國也跨足香水、鞋子和名牌眼鏡。

溫加羅的品牌1996年被義大利精品製造商菲拉格慕（Ferragamo）家族收購。

House Emanuel Ungaro在網站形容其創辦人「敢於標新立異，將鮮明色彩和印花與美妙剪裁合而為一，激蕩出令人意想不到的感官衝突」。

溫加羅在他漫長的時裝設計生涯曾與眾多影星合作，包括吉娜羅蘭茲（Gena Rowlands）、凱瑟琳丹妮芙（Catherine Deneuve）、伊莎貝艾珍妮（Isabelle Adjani），還有他的好友安諾艾美（Anouk Aimee）。（譯者：劉文瑜/核稿：盧映孜）

© 2019 AFP