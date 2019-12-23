泰國大象觀光利潤高 避難所掩飾動物血淚

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（法新社曼谷23日電） 為讓大象乖巧聽話，泰國有些馴象師不惜訴諸鉤刺棍打、剝奪食物等暴力手段，以利馴化大象高價出售，而為掩飾討喜表演背後的血淚，一些觀光園區甚至自我標榜是大象庇護所。

泰國東部知名的班塔卡儂村（Ban Ta Klang）有悠久的大象訓練傳統。這裡的幼象不過兩歲就被迫與通常愛子心切的母象分離，並被訓練作各種表演，以討好泰國每年數以千萬計的外來觀光客。

村民表示，馴化大象是為了確保人和象的安全，且過程中不會濫用暴力。

馴象師察林（Charin）強調：「我們養它們（大象）不是為了傷害它們。」察林的父親和祖父都是馴象師；相關專業讓他每月能有350美元的收入。

自從大象在30年前左右逐漸淡出泰國伐木業後，馴象師也「轉型」為國內各觀光景點訓練大象，供遊客騎乘，以及作娛樂性表演。

法新社報導，一頭訓練有素的大象可要價8萬美元。為儘速回本，買主往往強迫大象在觀光景點長時間工作，或者學習越來越標新立異的特技，以說服遊客掏錢。

以位於泰國北部清邁、每日遊客多達5000人的湄登（Mae Taeng）自然公園為例，不少人支付約50美元入園費，為的是看大象蘇達（Suda）作畫。蘇達以象鼻持畫筆，揮灑據信為日本風格的風景畫，這些畫作一幅可要價150美元。除了欣賞蘇達創作，遊客還可騎象徜徉山林間。

不過，隨着越來越多人意識到大象被馴化的過程可能血淚斑斑，自我標榜為「庇護所」、「人道對待」大象的觀光景點也增多。

許多這類所謂的庇護所或大象之家禁止騎乘大象，也不提供動物表演秀。與此同時，遊客被鼓勵餵食、擦洗和照顧大象，體驗「人象共處」的樂趣。

然而，動保組織警告，就連「幫大象洗澡」這類看似無害的活動也可能對大象造成傷害。

世界動物保護協會（World Animal Protection）的史密特－波爾巴赫（Jan Schmidt-Burbach）表示：「和大象一起洗澡…對大象和馴象師而言，往往是充滿壓力的活動，而若參與的是一群興緻高昂的年輕人，就更是如此。」

此外，一些動物權利專家指出，在觀光客看不到的地方，大象所受待遇可能十分殘酷，例如在一些所謂的庇護所，大象長時間被鐵煉限制行動，或者被迫睡在水泥地上，甚至有營養不良的問題。

史密特－波爾巴赫表示，世界動物保護協會2015年的最新數據顯示，泰國境內受豢養大象有約1771頭的處境堪慮，而這較2010年的調查數據多出357頭。（譯者：陳韻聿/核稿：林治平）

© 2019 AFP