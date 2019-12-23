烏茲別克國會大選挨批缺乏競爭

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（法新社烏茲別克塔什干23日電） 烏茲別克昨天舉行國會下議院選舉。初步計票結果顯示，所有5個參選政黨都贏得席次。國際觀察家認為，選舉過程欠缺實質競爭。

2016年9月，統治烏茲別克超過25年的強人卡立莫夫（Islam Karimov）辭世，曾任總理、受卡立莫夫提拔的米爾濟約耶夫（Shavkat Mirziyoyev）贏得同年12 月舉行的總統大選。昨天的國會大選是他上任以來首度舉行的選舉。

儘管米爾濟約耶夫展現推動政治經濟改革和自由化的意志、釋放部分政治犯、打擊奴役勞動，並開放外國投資和觀光，以解除烏茲別克的長年「鎖國」狀態，觀察家指出，昨天的選舉缺乏反對派和新政黨，而現有政黨在上一屆國會即自甘於扮演橡皮圖章，此次選前更公開表態效忠米爾濟約耶夫。

歐洲安全暨合作組織（OSCE）選舉觀察團表示，儘管與過往相較，烏茲別克此次選舉顯然氣氛較自由，且當局確實也改革了選舉相關法規，這些進步仍不足以抵銷「反對黨付之闕如、對（選民）基本權利持續缺乏尊重和投票日發生數起嚴重違規」等事實。

根據烏茲別克中央選舉委員會目前公布的初步計票結果，自由民主黨（Liberal Democratic Party）可望贏得國會下議院150席中的43席，民族復興民主黨（Milli Tiklanish）獲35席，其他諸如人民民主黨（People's Democratic Party）、社會民主黨（Adolat）和烏茲別克生態運動黨（Ecological Movement of Uzbekistain）等皆有所斬獲。

值得注意的是，在烏茲別克總計150個選區中，只有128個選區的選舉結果有效，在其餘22個選區，候選人的得票數皆未達法定門檻，必須重新舉行選舉。

有鑒於烏茲別克在政治經濟改革方面取得長足進展，英國「經濟學人」雜誌（The Economist）推選它為2019年的「年度國家」，但身為總統的米爾濟約耶夫顯然還無法接受實質的多元政治文化。

© 2019 AFP