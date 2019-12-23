直接參與殺害記者哈紹吉 沙烏地5男子遭判死刑

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（法新社利雅德23日電） 沙烏地阿拉伯檢方今天表示，5名男子因參與殺害記者哈紹吉（Jamal Khashoggi）被判死刑，但兩名因涉案而遭調查的高階官員無罪開釋。

「華盛頓郵報」（Washington Post）專欄作家哈紹吉去年10月在沙烏地駐伊斯坦堡領事館遇害。沙烏地檢方發表聲明說：「法院判處5名直接參與哈紹吉命案的男子死刑。」

沙烏地檢方曾表示，前情報機構副首長阿希里（Ahmed al-Asiri）負責監督殺害哈紹吉的工作，且曾接受前沙烏地王室媒體顧問卡塔尼（Saud al-Qahtani）的建議。

不過，檢方聲明說，卡塔尼和阿希里都遭到當局調查，但「因為證據不足」，卡塔尼未被起訴。而阿希里雖被起訴，最終卻也因證據不足獲判無罪。

總計有11人因本案遭起訴，他們的身分未公開。其中除5人被判死刑，3人判處有期徒刑，總刑期共24年，其他人則無罪開釋。

檢方表示，利雅德法院開庭審理本案期間，國際代表和哈紹吉的親戚都有出席，「我們發現，哈紹吉之死並非預謀殺人案」。（譯者：李宛諭/核稿：林治平）

© 2019 AFP