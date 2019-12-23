耶誕節假期即將到來 亞股走勢分歧

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社香港23日電） 由於耶誕節假期將至，投資人開始放輕鬆，亞洲股市今天交易清淡，收盤走勢分歧。但中美達成貿易協議，不僅讓市場鬆一口氣，也持續提振投資人信心。

全球股市年底活絡暢旺。在這之前，受到持續已久的美中貿易戰和英國脫歐進程影響，市場在過去12個月劇烈震蕩。

觀察家表示，由於脫歐和美中貿易戰這兩大題材目前都已得到解決，加上各國央行採取寬鬆貨幣政策，且全球經濟出現復蘇跡象，全球股市明年可望健全發展，股價也可能走高。

華爾街股市20日收盤再創新高，原因是華府當天公布的數據顯示，美國第3季經濟溫和擴張，且其他報告指出，美國個人所得和消費者信心指數都有所改善。

美股收紅，帶動部分亞洲股市今天上漲，不過，由於交易員未能為股市注入強力推升動能，使亞股終場漲幅受限。

香港恆生指數上漲0.13%，收27906.41點。新加坡股市小漲0.05%。台北股市收漲0.53%。威靈頓和雅加達股市也雙雙收紅。

東京股市日經225指數微漲0.02%，收23821.11點。首爾股市微跌0.02%。

中國已取消對電腦、手機零件、藥物和豬肉等美國商品課徵進口關稅。儘管如此，上海綜合指數今天收盤重挫1.40%，收2962.75點。雪梨股市下跌0.46%。（譯者：李宛諭/核稿：陳昱婷）

© 2019 AFP