阿爾及利亞陸軍參謀長薩拉過世 享壽79歲

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（法新社阿爾及爾23日電） 阿爾及利亞國家電視台報導，陸軍參謀長薩拉（Ahmed Gaid Salah）今天死於心臟病發，享壽79歲。前總統包特夫里卡今年4月請辭後，薩拉被視為阿爾及利亞的實質強人。

阿爾及利亞第三新聞頻道（Algeria 3）主播宣讀總統府聲明指出：「副國防部長暨陸軍參謀長（薩拉）今天早上死於心臟病發。」

薩拉官拜中將，共擔任15年的參謀長，創下該職位在位最久紀錄。他曾參與阿爾及利亞獨立戰爭，被視為自軍事主導體制掌權以來的守護者。

薩拉於2004年獲包特夫里卡（Abdelaziz Bouteflika）任命出任陸軍參謀長，在不透明的阿爾及利亞政權中，軍隊是國家骨幹，自此薩拉成為阿爾及利亞最有權力的人之一。

薩拉長年一直支持包特夫里卡，直到今年2月包特夫里卡宣布爭取第5任期，引發空前示威，兩人才關係生變。

薩拉4月初逼宮時，當天包特夫里卡就宣告下台，得以讓薩拉掌控阿爾及利亞，之後他便被視為阿爾及利亞的實質強人。

但薩拉並未順應數個月來示威運動的訴求，執意推動今年12月12日的總統大選。示威者要求在進行任何選舉前，應先進行根深蒂固的政治改革。

總統大位最終由建制派內部人士塔布納（Abdelmadjid Tebboune）拿下。外界認為他與薩拉關係密切。（譯者：陳正健/核稿：陳昱婷）

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