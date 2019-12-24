中東通訊App疑政府監控工具 蘋果和Google下架

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（法新社華盛頓23日電） 美國「紐約時報」披露，阿拉伯聯合大公國開發的一款熱門手機應用程式App，被用來當成政府的監控工具後，這款App已經被蘋果和Google下架。

紐約時報21日報導，這款通訊應用程式ToTok能讓阿聯政府針對在手機中安裝程式的用戶對話、活動和其他細節進行追蹤。

蘋果告訴法新社，ToTok已從蘋果應用程式商店App Store移除，等待審核。Google則說ToTok「因政策問題」下架。

紐時報導，ToTok在阿聯和周遭地區已有數百萬手機用戶下載使用，這款應用程式開發的目的看似為了能在其他通訊服務遭禁的國家中，提供簡便和安全的方式傳送訊息。

報導中表示，美國情報官員和安全研究人員判定，ToTok被阿聯政府用來從事全面的監控。

提供紐時協助的安全研究人員沃德爾（Patrick Wardle）在部落格發文指出，ToTok似乎是「大規模監控行動」的一環，「可能對這個國家很大比例的人民進行深入監控」。

沃德爾說，在Skype和WhatsApp等通訊軟體遭禁的地區，ToTok因為提供免費通話和訊息服務而受到歡迎。此外，ToTok也在虛假的評論下獲得宣傳。

他表示，ToTok似乎欺騙iPhone和安卓（Android）裝置用戶，以取得所在位置和隱私資料。

他說，ToTok和美國國家安全局「大量搜集」民眾個資的作法類似，只不過範圍更深入。

根據紐時的報導，ToTok由開發商Breej Holding於今年推出，而Breej Holding可能是設於阿聯首都阿布達比的網路情報和駭客公司「暗物質」（DarkMatter）旗下的幌子公司。

ToTok今天在部落格發文表示，由於「技術問題」「暫時無法」在安卓和蘋果商店上架，並強調與間諜指控無關。

© 2019 AFP