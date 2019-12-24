俄羅斯測試主權網路 疑加強審查惹議

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（法新社莫斯科23日電） 俄羅斯今天完成一系列測試，檢視外來勢力發動網路攻擊時，俄羅斯的網路及電信服務是否能運作，但維權團體擔心此舉將加強審查力度，並導致俄羅斯網路孤立。

俄羅斯通訊部副部長索科洛夫（Aleksei Sokolov）在記者會中表示：「我們的目標是在俄羅斯境內、在任何情況下都能提供不中斷的網路服務。檢視結果顯示，政府單位及電信營運商都準備好有效因應威脅，確保網路和通訊有效運作。」

他說，通訊部將會就測試結果撰寫報告，呈送給總統蒲亭（Vladimir Putin）。

這項爭議法案可使俄羅斯切斷與國際伺服器的網路交流，通訊部卻否認政府有意孤立俄羅斯網路，且宣稱一般民眾根本不會感覺到測試，還表示這次測試目的是確保網路「健全」。

國營的俄羅斯國家電視台24台（Rossiya 24）提到，實際上，當局過去兩周都在進行測試。

這項法案由蒲亭於今年5月簽署，內容要求俄羅斯網路服務商裝設政府提供的設備，以便由中央控制資料傳輸；當局也會過濾內容，防止網路使用者連上被封禁的網站。（譯者：曾依璇/核稿：徐睿承）

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