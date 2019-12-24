哈紹吉謀殺案5人判死王儲脫身 挨批棄車保帥

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（法新社貝魯特23日電） 沙烏地阿拉伯異議記者哈紹吉去年在土耳其伊斯坦堡遇害，法院判處5人死刑、3人有期徒刑，各方都痛批判決是「棄車保帥」，只有美國表示樂見此重要一步。

沙烏地政府發言人今天宣布上述判決，反映沙國堅稱哈紹吉之死並非王室下令謀殺，而是現場特工在最後關頭自行做的決定。但這種說法與許多蛛絲馬跡相互抵觸；有跡象顯示沙國特工小組去年就抵達伊斯坦堡並攜妥工具，設局謀殺哈紹吉（Jamal Khashoggi）。

沙國並未公布遭判刑者姓名，全案仍可上訴。沙國通常會將死刑犯公開斬首，而外界憂心沙烏地可能斬首被告，以保全下令謀殺的幕後主使。

沙國否認實際統治者、王儲沙爾曼（Mohammed bin Salman）和他的高階幕僚涉入哈紹吉命案；外國分析家說，沙爾曼的高階幕僚可能是幕後黑手。

沙烏地對哈紹吉命案的處置方式也引發關切。土耳其指控沙烏地阿拉伯阻礙調查，一名聯合國調查人員則說，沙國之舉可能等同於妨害司法。

研究沙國問題的「人權觀察」（Human Rights Watch）組織成員庫格（Adam Coogle）說，不透明審判和沙國對此案的整體態度，在在顯示有必要展開獨立調查。

為取得與土耳其籍未婚妻結婚所需文件，旅居美國維吉尼亞州的哈紹吉2018年10月2日進入沙烏地駐伊斯坦堡領事館，並與沙國特工發生衝突，不幸遇害並遭肢解。他的遺體迄今仍下落不明。

利雅德當局將這起謀殺案歸咎於擅作主張的「惡棍特工」所為，但美國中央情報局（CIA）和聯合國特使都直指哈紹吉之死與王儲沙爾曼有關，沙國矢口否認這類指控。

土耳其痛批這項判決「令人憤慨」，說那些幕後主使「犯罪卻不受罰」。

「華盛頓郵報」發行人萊恩（Fred Ryan）也譴責這是場「可恥的審判」，還說「那些最終該負起責任」沙的國領導層已經免責。

倒是美國國務院官員樂見這樁判決，說這是「將犯下這起駭人罪行者繩之以法的重要一步」。

此外，哈紹吉的兒子沙拉赫（Salah Khashoggi）也樂見相關判決，說正義已獲伸張。居住在沙國的沙拉赫否認外界指控他與政府和解，領取血債錢。（譯者：劉文瑜/核稿：陳亦偉）

© 2019 AFP