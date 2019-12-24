審判川普形式沒共識 裴洛西杠麥康奈

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（法新社華盛頓23日電） 美國聯邦參議院預計明年1月審判總統川普彈劾案，但兩黨對於審判的形式沒有共識，民主黨籍的聯邦眾議院議長裴洛西今天與共和黨籍的參院多數黨領袖麥康奈起了爭執。

裴洛西（Nancy Pelosi）表示，她還沒準備好出席參院審判的團隊名單。

裴洛西在推特表示：「知道參院將進行哪種審判前，眾院無法選擇我們的彈劾委員。」

共和黨享有53對47席優勢的參院預計明年1月開始審判川普，屆時眾院委員將扮演檢察官的角色。需要參院2/3多數同意，才能將川普解職。

民主黨人敦促4位直接了解川普處理烏克蘭事務方式的現任與前任白宮幕僚到參院作證，因為民主黨認為這4人作證可強化參院定罪的論據。川普先前阻止4人到眾院作證。

裴洛西說：「川普總統用虛假的抱怨，阻止眾院和美國人民接觸他自己的證人和文件。」「現在他的藉口是什麼？」

麥康奈（Mitch McConnell）不甘示弱，今天上「福斯與朋友們」（Fox & Friends）節目時回嗆裴洛西，說她「顯然認為她可以告訴我們該怎麼進行這場審判」。

麥康奈說：「我們並未排除證人。」他還表示，希望沿用過去柯林頓（Bill Clinton）遭彈劾審判時的規則。

「我們說了，『讓我們就像處理柯林頓總統的案子那樣，處理這件案子。』怎麼公平怎麼做。」

「你聽到開案陳詞、你有書面提問時間，而柯林頓審判當時，我們對於要傳喚哪些證人有決議。」

「對柯林頓總統夠好的，對川普總統也夠好。」

眾院上周通過彈劾川普條文，但裴洛西尚未送交參院，麥康奈今天也對此提出斥責。

他說：「文件尚未送到參院。議長送來之前，我們沒辦法繼續。」

「你知道，我對這場審判毫不緊張，所以若她想扣住所有文件，悉聽尊便。」（譯者：鄭詩韻/核稿：劉淑琴）

© 2019 AFP