德司機員失去意識 乘客聯手煞住失控電車

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（法新社法蘭克福23日電） 德國一列電車21日晚間行經西部波昂市時，沒有靠站呼嘯駛過8站後，兩男破門闖入駕駛艙發現司機員失去意識，最後在多方嘗試下停下這列失控電車，在耶誕節前防止災難發生。

兩名男乘客當時發現司機員坐在座位上沒有反應，幸好一名女性乘客一直透過手機與波昂城市公共事業公司（SWB）聯繫，最後依據指示停下這列有軌電車。

波昂市長斯里達蘭（Ashok Sridharan）告訴「廣聞報」（General Anzeiger）：「他們在危險的情況下的確做了正確的事，可能還救了大家的性命。」他又說：「不應再讓這類事情發生。」

47歲的司機員後來送醫，之後出院，現在仍在請病假，但沒有關於他醫療狀況的額外細節。

廣聞報說，這列「恐怖電車」的乘客都毫髮無傷，但大家都嚇壞了，跟着妻子一同搭車的61歲乘客達斯（Manfred Daas）說：「我們很擔心我們的生命安全，我們那時候真的是束手無策。」

SWB今天遭受嚴厲批評，檢方正在調查是否所有技術上的自動保險裝置都適當運作。

即使當時乘客一直拉起緊急煞車，66線（Line 66）電車還是沒有停下來，但SWB說，煞車裝置只是用來提醒司機員，之後是由司機員決定是否停車。

SWB說，駕駛艙內的「駕駛失知制動裝置」（dead man's switch）是用在控制桿不再啟動時關掉引擎，但可能是司機員的身體一直壓在裝置上，當時也沒有開啟運作。

不過，SWB的佐納（Joern Zauner）告訴廣聞報，有些乘客啟動車門的緊急解除鎖定系統，電車最後還是減速慢慢自己停下來。

目前還不清楚當時電車時速多快，但廣聞報估計時速介於40到70公里。

© 2019 AFP