日漁船遭俄扣留 支付逾1100萬日圓罰金獲釋

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（法新社東京24日電） 日本北海道根室市漁會所屬5艘漁船，日前在日本所謂「北方領土」周邊海域作業時，遭俄羅斯國境警備局扣留，漁船船長及船員在支付1100多萬日圓罰金後遭釋，預計下午返抵根室。

日本放送協會（NHK）報導，這5艘日本漁船17日在「北方領土」的齒舞群島附近海域，接受俄羅斯國境警備局檢查後被帶往國後島，之後就被扣留。

俄羅斯法院認為日本漁船船長們違反俄羅斯的捕魚規則，總計有約7.5噸的章魚等漁獲未申報，判決應支付1100多萬日圓罰金。

俄羅斯警備當局接受NHK記者採訪時說，已確認日本船長及船員支付罰金，並在日本時間上午10時過後被釋放。

報導指出，這5艘漁船是基於日俄政府協定，依雙方制訂在北方四島周邊海域捕漁的「安全作業」框架，進行章魚捕撈。

日本政府內閣官房長官菅義偉說，已接獲5艘漁船共24人，在上午10時左右離開被扣留地，朝北海道根室移動的報告，預計傍晚左右會返抵根室，目前得知船員們健康都沒有問題。

在根室市漁港作業的男性說，得知有漁船被帶走覺得很不妙，但船員們能在日本新年前回家真是太好了；根室漁會幹部說，得知船員們被釋放總算放心了。（譯者：黃名璽/核稿：蔡佳敏）

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