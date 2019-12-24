耶誕老人村成打卡聖地 芬蘭原住民不滿

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社芬蘭羅文尼米24日電） 芬蘭有一座名為「耶誕老人村」（Santa Claus Village）的熱門遊樂園，但引發當地原住民薩米人（Sami people）強烈反感，指控旅行業者以他們的古代文化牟利。

耶誕老人村位於芬蘭偏遠的拉普蘭區（Lapland）首府羅文尼米（Rovaniemi）。自1980年代起，旅遊業者開始將這個地方行銷成耶誕老人官方故鄉，現今來此體驗北極冬季的旅客更勝以往。

然而，拉普蘭區也是原住民薩米人的家鄉。薩米人是放牧馴鹿的民族，他們抗議部分旅遊業者散播關於薩米人的令人不快刻板印象，試圖以他們的古老文化牟利。

芬蘭薩米人議會主席薩尼拉-艾基歐（Tiina Sanila-Aikio）告訴法新社，幾乎每天都有人來到薩米地區，詢問「我在哪裡看得到薩滿巫師，薩米女巫在哪裡？」她說：「這只是旅遊業創造及建立的形象。」

薩米人議員指控，部分旅行業者假裝自己是薩米人，或是銷售將薩米人描繪成神奇及原始民族的產品及旅遊景點。去年，薩米人議會曾發布關於旅行業者和遊客的「道德責任」準則，以保護薩米文化。

薩米人社群也點名批評遊客乘坐哈士奇拖行雪橇的行為，因為哈士奇並非拉普蘭地區的傳統狗。薩米人議員指稱，哈士奇對在森林自由漫遊的馴鹿造成困擾。

薩米人也反對當地日漸增多的「圓頂冰屋旅館」。這種建築並非拉普蘭傳統，而是源自北極其他地方。

© 2019 AFP