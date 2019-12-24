耶誕賀詞避談脫歐 英相強生籲民假期勿爭執

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（法新社倫敦23日電） 避免在耶誕賀詞中提到「英國脫歐」字眼的英國首相強生（Boris Johnson），今天敦促民眾在耶誕節期間「不要有太多爭執」。

法新社報導，強生在一段影音訊息中說：「大家好，我是強生，在此祝你們耶誕快樂。」影片中可見他站在用小玩具和閃燈裝飾的耶誕樹前面。

他還說：「我希望你們能享受接下來的幾天，盡量別和親戚朋友或其他人有太多爭執。」

自從2016年由公民投票決定脫離歐洲聯盟後，英國就存在嚴重的分裂，政治角力導致脫歐期限延後3次。不過強生在本月稍早大選贏得壓倒性勝利，承諾實現脫歐，英國準備在明年1月31日脫離歐盟。

儘管強生幾個月來的談話都不離脫歐，不過他在今天耶誕賀詞中沒有提及脫歐字眼，而是敦促英國人民「反思過去這一年，並且慶祝即將到來的好事」。

強生一度以較嚴肅的語氣，強調耶誕節對全球數十億基督徒有「無法估量的重要性」，慶祝耶穌基督誕生。

強生還表示，他與那些面臨迫害的人同在。

他說：「對他們來說，耶誕節將在私下、秘密紀念，甚至可能是在監獄牢房。」

「身為首相，那是我想做出改變的地方，我們與各地的基督徒同在，團結一致，我們將捍衛大家實踐信仰的權利。」

© 2019 AFP