英女王耶誕演說 將坦承今年顛簸

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（法新社倫敦24日電） 英國女王伊麗莎白二世將於25日耶誕演說中，形容今年「相當顛簸」。英國上下和王室度過紛亂一年，除了因脫歐議題造成國家嚴重分裂，女王次子安德魯王子也身陷性醜聞風暴。

法新社報導，對伊麗莎白二世（Elizabeth II）而言，今年充滿令人失望事件。最令她難堪的，可能莫過於安德魯王子（Prince Andrew）接受英國廣播公司（BBC）專訪的災難。安德魯在訪問中，試圖澄清他和已故美國戀童癖富商艾普斯坦（Jeffrey Epstein）並不熟。

安德魯王子還否認和疑似艾普斯坦戀童癖受害人之一發生性關係，但他仍然遭到英國媒體揶揄，據傳白金漢宮也批評他的說法。隨後安德魯承諾將「暫時退出公共事務」。

英國女王在耶誕演說中，將援引耶穌的一生作為人們如何達成和解的範例。她將表示，耶穌的故事證明，「抱持信念和希望邁出的一個個小步伐，如何能克服長期分歧和根深柢固分裂」。

女王這段談話，普遍被解讀為指的是關於脫離歐洲聯盟（EU）議題的論戰已撕裂英國。

女王還將表示：「這條道路當然並非總是平順，且今年內或許不時會感到相當顛簸。但即使是小步前進，也能帶來大大不同。」

英國王室評論家認為，女王這次用「顛簸」形容，是自1992年以來她最明確承認過去一年動蕩的耶誕演說。當年女王有3名子女婚姻觸礁，她鍾愛的溫莎城堡（Windsor Castle）也幾乎被大火毀盡，她形容是「多災多難的一年」（annus horribilis）。

伊麗莎白二世還因今年8月同意首相強生（Boris Johnson）暫時關閉國會要求，導致自己捲入曲折的脫歐政治劇。

批評家說，強生當時這麼做，是想讓他的脫歐計畫反對者住嘴。但英國最高法院隨後判定強生的要求違法，因此許多人怪罪強生讓女王顏面無光。

© 2019 AFP